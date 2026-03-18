Жительницу Самары, прописавшую мигрантов, оштрафовали на 120 тыс. рублей

Судебные приставы Самары взыскали с местной жительницы уголовный штраф в размере 120 тысяч рублей за организацию незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Жительница Самары решила обогатиться за счет фиктивной постановки на учет иностранцев и их ненастоящего трудоустройства. Она заключила 10 фиктивных трудовых договоров, а также совершила 12 преступлений по фиктивной постановке на учет.

На нее возбудили уголовные дела по статьям "Организация незаконной миграции" и "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ" и назначили наказание — штраф в 120 тыс. рублей и лишение свободы на 1,5 года условно.

"В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должницы постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах в банке.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме", — отмечается в сообщении.