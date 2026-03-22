Тольяттинка разбила лицом соперницы окно и ждет приговора суда

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 22-летней жительницы Тольятти, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица).
В сентябре 2023 г. 32-летняя потерпевшая обратилась на СТО для ремонта своего автомобиля, где встретила работника станции, с которым закрутился роман. Пара планировала расписаться.
19 февраля текущего будущий супруг передал девушке ключи от своей квартиры в доме 45 на ул. 40 лет Победы в Тольятти, чтобы она могла в любое время приходить к нему. Вечером следующего дня, находясь с парнем в квартире, потерпевшая услышала, что кто-то открыл дверь и вошел.
Пришедшей оказалась бывшая подруга жениха, которая хотела узнать с кем он сейчас находится в квартире, пока она уезжала на похороны дедушки. Не желая присутствовать при выяснении отношений с соперницей, потерпевшая вышла на балкон.
Спустя некоторое время молодой человек вышел к ней и попросил уйти из квартиры, так как он не может успокоить бывшую девушку. Потерпевшая не стала расспрашивать о причинах такого поведения, молча собралась и хотела покинуть квартиру, но в этот момент гостья напала на нее, схватила руками за голову и волосы, со всей силы ударила ее о стеклопакет.
От удара стекло разбилось и тольяттинка получила раны скулы и переносицы. Не успокоившись, агрессивная оппонентка снова схватила девушку за волосы и вновь лицом ударила о разбитый стеклопакет, что причинило ей многочисленные резаные раны лица.
Несмотря на то, что лицо и одежда потерпевшей были залиты кровью, нападавшая стала высказывать ей претензии и требовать более не приближаться к ее мужчине. Собрав вещи, потерпевшая убежала из квартиры и обратилась в больницу, где ей наложили 12 швов на лицо. После прохождения стационарного лечения девушка прошла медицинское освидетельствование, в ходе которого установлено неизгладимое обезображивание лица с нарушением мимики и дикции вследствие нарушения нервных окончаний.
Мужчина же решил помочь бывшей возлюбленной избежать уголовной ответственности за содеянное и написал в полиции явку с повинной, оговорив себя, но обвиняемая сообщила сотрудникам полиции, что телесные повреждения девушке причинила она.
Вину в содеянном обвиняемая признала, добровольно возместила причиненный вред, в содеянном раскаялась, пояснив, что не смогла сдержать своего гнева, увидев в квартире своего избранника другую женщину.
Уголовное дело для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти. Наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, установлено только в виде в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
