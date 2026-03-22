Тольяттинка разбила лицом соперницы окно и ждет приговора суда Житель Приволжского района, любящий выпить за рулем, стал фигурантом уголовного дела Житель Жигулевска стал фигурантом уголовного дела за избиение супруги В Исаклинском районе задержаны браконьеры, добывшие двух косуль Тольяттинский пенсионер, пытаясь "вытащить внука из ДТП", отдал мошенникам 2,5 млн рублей

Тольяттинка разбила лицом соперницы окно и ждет приговора суда

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 22-летней жительницы Тольятти, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица).

В сентябре 2023 г. 32-летняя потерпевшая обратилась на СТО для ремонта своего автомобиля, где встретила работника станции, с которым закрутился роман. Пара планировала расписаться. 

19 февраля текущего будущий супруг передал девушке ключи от своей квартиры в доме 45 на ул. 40 лет Победы в Тольятти, чтобы она могла в любое время приходить к нему. Вечером следующего дня, находясь с парнем в квартире, потерпевшая услышала, что кто-то открыл дверь и вошел.

Пришедшей оказалась бывшая подруга жениха, которая хотела узнать с кем он сейчас находится в квартире, пока она уезжала на похороны дедушки. Не желая присутствовать при выяснении отношений с соперницей, потерпевшая вышла на балкон.

Спустя некоторое время молодой человек вышел к ней и попросил уйти из квартиры, так как он не может успокоить бывшую девушку. Потерпевшая не стала расспрашивать о причинах такого поведения, молча собралась и хотела покинуть квартиру, но в этот момент гостья напала на нее, схватила руками за голову и волосы, со всей силы ударила ее о стеклопакет.

От удара стекло разбилось и тольяттинка получила раны скулы и переносицы. Не успокоившись, агрессивная оппонентка снова схватила девушку за волосы и вновь лицом ударила о разбитый стеклопакет, что причинило ей многочисленные резаные раны лица.

Несмотря на то, что лицо и одежда потерпевшей были залиты кровью, нападавшая стала высказывать ей претензии и требовать более не приближаться к ее мужчине. Собрав вещи, потерпевшая убежала из квартиры и обратилась в больницу, где ей наложили 12 швов на лицо. После прохождения стационарного лечения девушка прошла медицинское освидетельствование, в ходе которого установлено неизгладимое обезображивание лица с нарушением мимики и дикции вследствие нарушения нервных окончаний.

Мужчина же решил помочь бывшей возлюбленной избежать уголовной ответственности за содеянное и написал в полиции явку с повинной, оговорив себя, но обвиняемая сообщила сотрудникам полиции, что телесные повреждения девушке причинила она.

Вину в содеянном обвиняемая признала, добровольно возместила причиненный вред, в содеянном раскаялась, пояснив, что не смогла сдержать своего гнева, увидев в квартире своего избранника другую женщину.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти. Наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, установлено только в виде в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

