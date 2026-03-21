Житель Жигулевска стал фигурантом уголовного дела за избиение супруги

В полицию Жигулевска обратилась 29‑летняя местная жительница с заявлением о том, что ее избил супруг. Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, оценили ситуацию и убедились, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает и опросили пострадавшую.
По словам заявительницы, инцидент произошел дома: 27‑летний муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт по незначительному поводу и избил ее.
По данным сотрудников полиции, мужчина уже имел проблемы с законом: за месяц до происшествия привлекался к административному наказанию в виде ареста сроком на 10 суток за аналогичное противоправное поведение в отношении другой женщины.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние").
Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшедшего, сообщает пресс-служба облГлавка.
