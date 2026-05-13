В Самаре ограничат движение трамваев под железнодорожным путепроводом по ул. Земеца

В среду, 13 мая, с 22:00 в Самаре будет приостановлено движение трамваев № 13 и № 24 по линии под железнодорожным путепроводом, пересекающим ул. Земеца и расположенным на участке между улицами Победы и Литвинова, сообщает мэрия города. После 22:00 трамваи проследуют до ул. Елизарова. После 05:00 14 мая городской электротранспорт выйдет в рейсы, перевозки будут осуществляться по обычному расписанию и привычным маршрутам.

Временное изменение графика необходимо для продолжения ремонта железнодорожной инфраструктуры — специалисты железной дороги выполнят работы на опорах путепровода.