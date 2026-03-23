В Самаре на "автохама" напали с аэрозольным баллончиком

В Самарской области служители Фемиды вынесли решение по делу мужчины по фамилии Руднев. По статье о хулиганстве его приговорили к штрафу в полмиллиона рублей.
Как следует из материалов суда, Руднев увидел, что некий мужчина припарковал автомобиль на тротуаре. Машина мешала пройти. Началась словесная перепалка. Во время нее Руднев использовал аэрозольное устройство.
Потерпевший автовладелец, в свою очередь, историю описывает иначе. Например, утверждает, что заехал на тротуар не со зла, а чтобы пропустить другое авто сзади.
"Через какое-то время он услышал сильный стук в стекла передних дверей автомобиля с обеих сторон, в том числе и крик двух молодых парней, которые усиливали стук по стеклам его авто вплоть до появления характерного хруста, который бывает перед поломкой стекла. Молодые парни кричали, выражались нецензурной бранью, а также преграждали ему путь для выезда с тротуара безопасным образом для них самих и ребенка, находившегося с ними. Он приоткрыл водительскую дверь на несколько сантиметров, чтобы парни услышали его просьбу о том, что он готов отъехать, однако в тот момент открылась пассажирская дверь, и он услышал два громких хлопка, после чего начал задыхаться и на мгновение потерял возможность видеть. Через некоторое время, когда он уже находился на улице, в его сторону раздался третий хлопок", — указано в материалах суда.
Водитель рассказывает, что потом еще долго не мог открыть глаза, а только слышал ругань и брань. Позже эксперт установил у него ожоги. Кстати, слова водителя подтверждает и свидетельница — жительница дома услышала ругань во дворе, выглянула и увидела нападение на водителя. Она даже сняла происходившее на видео и передала потерпевшему. Позже подсудимый возместил ущерб и был приговорен к штрафу.
