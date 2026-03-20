В Исаклинском районе задержаны браконьеры, добывшие двух косуль

В Исаклинском районе на территории охотничьего угодья задержаны двое мужчин, которые, используя охотничье огнестрельное оружие с тепловизионным прицелом, осуществили незаконную добычу и транспортировку двух особей косули сибирской.

Мужчины нарушили установленные сроки охоты. Причиненный материальный ущерб государству составляет не менее 320 тыс. рублей.

Полицейские по результатам осмотра с места происшествия изъяли предметы и объекты, имеющие отношение к делу.

В отношении конкретного фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ, проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, сообщает комитет охоты и рыболовства Самарской области.