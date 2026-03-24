Пожилой сызранец отдал 400 тыс. мошенникам, "спасая дочь из ДТП"

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, 84-летнему мужчине позвонил по телефону мошенник и сообщил об аварии, которую якобы устроила его дочь, а также запугал возможными последствиями.

Чтобы спасти родственницу от уголовной ответственности, нужно было заплатить деньги. Пенсионер согласился передать незнакомцу оговоренную сумму.

Он продиктовал свой адрес звонившему и вскоре к нему приехала "сотрудник правоохранительных органов". В подъезде своего дома пенсионер отдал 400 тыс. рублей. Только после того, как незнакомка с деньгами ушла, мужчина позвонил дочери, которая была очень удивлена и сообщила, что не попадала ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.