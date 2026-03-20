Тольяттинский пенсионер, пытаясь "вытащить внука из ДТП", отдал мошенникам 2,5 млн рублей

В Тольятти 79-летнему мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что его внук попал в ДТП, после чего передал трубку якобы внуку, который сообщил, что нужны 3 млн рублей, чтобы откупиться от тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионер сказал, что может дать только 2,5 млн рублей, которые успел накопить. Затем телефон снова взял неизвестный и сказал, куда необходимо перевести деньги. Так как банковской карты у потерпевшего не было, он уточнил его домашний адрес и сообщил, что приедет курьер, который поможет ему перевести наличные деньги на счет. Прибывший по адресу аферист забрал деньги и скрылся. Через некоторое время потерпевший перезвонил внуку, понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.