Самарские полицейские раскрыли убийство после звонка о трупном запахе

В Самаре задержан местный житель, подозреваемый в убийстве, сообщает облглавк.

Во вторник ночью, 26 мая, в полицию Октябрьского района поступило сообщение о трупном запахе в одной из квартир на ул. Ерошевского. Прибыв на место, правоохранители обнаружили открытую дверь и тело 64-летнего хозяина квартиры на кухне с признаками насильственной смерти. Погибший жил один и злоупотреблял алкоголем.

Полиция опросила знакомых жертвы и вышла на возможного преступника. Подозреваемый, 34-летний ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, признался, что во время застолья между ним и хозяином квартиры вспыхнул конфликт. В результате ссоры он нанес несколько ударов руками по голове оппонента, а затем ушел, забыв закрыть дверь.

Сейчас следователи собирают материалы по делу, расследование продолжается.