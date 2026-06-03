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Преступления Происшествия

Самарские полицейские раскрыли убийство после звонка о трупном запахе

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержан местный житель, подозреваемый в убийстве, сообщает облглавк.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во вторник ночью, 26 мая, в полицию Октябрьского района поступило сообщение о трупном запахе в одной из квартир на ул. Ерошевского. Прибыв на место, правоохранители обнаружили открытую дверь и тело 64-летнего хозяина квартиры на кухне с признаками насильственной смерти. Погибший жил один и злоупотреблял алкоголем.

Полиция опросила знакомых жертвы и вышла на возможного преступника. Подозреваемый, 34-летний ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, признался, что во время застолья между ним и хозяином квартиры вспыхнул конфликт. В результате ссоры он нанес несколько ударов руками по голове оппонента, а затем ушел, забыв закрыть дверь.

Сейчас следователи собирают материалы по делу, расследование продолжается.

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