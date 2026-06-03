Самарские полицейские раскрыли убийство после звонка о трупном запахе

В Самаре задержан местный житель, подозреваемый в убийстве, сообщает облглавк.
Во вторник ночью, 26 мая, в полицию Октябрьского района поступило сообщение о трупном запахе в одной из квартир на ул. Ерошевского. Прибыв на место, правоохранители обнаружили открытую дверь и тело 64-летнего хозяина квартиры на кухне с признаками насильственной смерти. Погибший жил один и злоупотреблял алкоголем.
Полиция опросила знакомых жертвы и вышла на возможного преступника. Подозреваемый, 34-летний ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, признался, что во время застолья между ним и хозяином квартиры вспыхнул конфликт. В результате ссоры он нанес несколько ударов руками по голове оппонента, а затем ушел, забыв закрыть дверь.
Сейчас следователи собирают материалы по делу, расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках