16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Смертельное застолье: женщина погибла от руки убийцы своего отца "Поставлял алкоголь": стали известны подробности коррупционной истории во ФСИН в Самаре В Самаре спустя 20 лет вынесен приговор мужчине, убившему предпринимателя на рынке В Самарской области УФСБ задержало наркодилера с крупной партией мефедрона В Самаре вынесли приговор за взяточничество в РЭО ГИБДД

Преступления Происшествия

"Поставлял алкоголь": стали известны подробности коррупционной истории во ФСИН в Самаре

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 270
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области под следствие попали два высокопоставленных сотрудника исправительной колонии № 3 (ИК‑3) УФСИН России. Речь идёт о начальнике учреждения и руководителе оперативного отдела колонии. В отношении них возбуждено уголовное дело, в рамках которого сейчас проводятся следственные действия. Волга Ньюс стали известны подробности этой истории.

По версии следствия, все началось с того, что начальник колонии сговорился с гражданином Таджикистана, который хотел покровительства и особых условий содержания, а взамен был готов финансировать некоторые необычные потребности руководства ИК-3.

По данным правоохранителей, договорились примерно о следующем: осужденный вел предпринимательскую деятельность на территории учреждения — занимался торговлей запрещенными предметами, в том числе телефонами и наркотиками, и сам свободно пользовался мобильным телефоном. В обмен на такую жизнь осужденный организовывал "помощь учреждению". Среди прочего, например, он проводил ремонт в отряде строгих условий отбывания наказания, где содержатся лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Эти работы официально не оформлялись.

Но самое интересное, что, по версии правоохранителей, осужденный обеспечивал проведение неформальных мероприятий для сотрудников учреждения. В них были включены поставки продуктов, алкогольной продукции, бытовой техники и т. д. Практика, по версии следствия, получила распространение и среди подчиненных начальника колонии. В частности, начальник оперативного отдела Т. С. Д. был задержан за получение взятки от того же осужденного.

19 марта 2025 г. в СУ СК России по Самарской области в отношении Т. С. Д. возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). А 21 мая 2025 г. было возбуждено уголовное дело в отношении начальника колонии по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Также, по неофициальным данным, начальник отдела собственной безопасности в системе ФСИН близко общался с бывшим начальником учреждения. После возбуждения дела "безопасник" уволился и тайно убыл на СВО.

Интересно, что неофициально в кулуарах сейчас обсуждают: мол, "попавшимся" на содержании у осужденного сотрудникам колонии ничего не будет. Якобы кто-то из них, используя связи, намерен пытаться надавить на прокуратуру и суд. При этом, как неофициально отмечают юристы, коррупционные связи с осужденными и утрата контроля над ситуацией внутри колонии могут быть особо опасны.

По мнению экспертов, формирование неформальных "центров влияния" среди осужденных, их вовлечение в незаконную деятельность и предоставление им привилегий подрывают основы безопасности всего ведомства. В ряде регионов такие процессы приводили к ЧП, в том числе захвату сотрудников в заложники и массовым нарушениям режима содержания.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5