"Поставлял алкоголь": стали известны подробности коррупционной истории во ФСИН в Самаре

В Самарской области под следствие попали два высокопоставленных сотрудника исправительной колонии № 3 (ИК‑3) УФСИН России. Речь идёт о начальнике учреждения и руководителе оперативного отдела колонии. В отношении них возбуждено уголовное дело, в рамках которого сейчас проводятся следственные действия. Волга Ньюс стали известны подробности этой истории.

По версии следствия, все началось с того, что начальник колонии сговорился с гражданином Таджикистана, который хотел покровительства и особых условий содержания, а взамен был готов финансировать некоторые необычные потребности руководства ИК-3.

По данным правоохранителей, договорились примерно о следующем: осужденный вел предпринимательскую деятельность на территории учреждения — занимался торговлей запрещенными предметами, в том числе телефонами и наркотиками, и сам свободно пользовался мобильным телефоном. В обмен на такую жизнь осужденный организовывал "помощь учреждению". Среди прочего, например, он проводил ремонт в отряде строгих условий отбывания наказания, где содержатся лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Эти работы официально не оформлялись.

Но самое интересное, что, по версии правоохранителей, осужденный обеспечивал проведение неформальных мероприятий для сотрудников учреждения. В них были включены поставки продуктов, алкогольной продукции, бытовой техники и т. д. Практика, по версии следствия, получила распространение и среди подчиненных начальника колонии. В частности, начальник оперативного отдела Т. С. Д. был задержан за получение взятки от того же осужденного.

19 марта 2025 г. в СУ СК России по Самарской области в отношении Т. С. Д. возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). А 21 мая 2025 г. было возбуждено уголовное дело в отношении начальника колонии по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Также, по неофициальным данным, начальник отдела собственной безопасности в системе ФСИН близко общался с бывшим начальником учреждения. После возбуждения дела "безопасник" уволился и тайно убыл на СВО.

Интересно, что неофициально в кулуарах сейчас обсуждают: мол, "попавшимся" на содержании у осужденного сотрудникам колонии ничего не будет. Якобы кто-то из них, используя связи, намерен пытаться надавить на прокуратуру и суд. При этом, как неофициально отмечают юристы, коррупционные связи с осужденными и утрата контроля над ситуацией внутри колонии могут быть особо опасны.

По мнению экспертов, формирование неформальных "центров влияния" среди осужденных, их вовлечение в незаконную деятельность и предоставление им привилегий подрывают основы безопасности всего ведомства. В ряде регионов такие процессы приводили к ЧП, в том числе захвату сотрудников в заложники и массовым нарушениям режима содержания.