Самарец перевел мошенникам на "безопасный счет" 1,8 млн рублей

В Самаре очередной жертвой мошенников стал 64-летний мужчина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший заявил, что мошенники пытаются оформить на самарца кредит, а чтобы сохранить деньги необходимо перевести их на указанный им "безопасный" расчетный счет.

Потерпевший перевел на указанный аферистом счет 1,8 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.