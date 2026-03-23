Житель Сызрани пойдет под суд за попытку сбыта метадона и героина

48‑летний житель Сызрани предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Сызранской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2025 г. сызранец в роли "курьера‑закладчика" пытался сбыть на территории Сызрани крупную партию наркотиков: более 118 г метадона и более 215 г героина.

Противоправные действия были выявлены и оперативно пресечены сотрудниками транспортной полиции. Из оборота изъято свыше 300 г запрещенных веществ.

Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд. Расследование в отношении организатора (неустановленного куратора) продолжается.