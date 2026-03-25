Чиновник из Октябрьска попался на махинациях с жильем для детей-сирот

ОКТЯБРЬСК. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность должностного лица Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Октябрьска и двух жителей региона, причастных к нарушению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Двое жителей Октябрьска, отец и сын, в корыстных целях завысили стоимость двух жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, а затем продали помещения, заручившись поддержкой руководителя КУМИ. Ущерб бюджету Самарской области составил около 1,5 млн рублей.

"Позднее был выявлен и задокументирован дополнительный эпизод противоправной деятельности одного из т. н. "черных риелторов", в ходе которого злоумышленник аналогичным преступным путем продал жилое помещение, принадлежащее лицу из категории детей-сирот и присвоил себе 1,6 млн рублей", — отмечается в сообщении.

Следователи Сызрани возбудили в отношении должностного лица КУМИ уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". В отношении отца и сына также возбуждено дело по статье "Мошенничество".

Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств и выявлению других эпизодов противоправной деятельности указанных лиц.

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

