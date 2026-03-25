Чиновник из Октябрьска попался на махинациях с жильем для детей-сирот

Управление ФСБ России по Самарской области пресекло противоправную деятельность должностного лица Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Октябрьска и двух жителей региона, причастных к нарушению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Двое жителей Октябрьска, отец и сын, в корыстных целях завысили стоимость двух жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, а затем продали помещения, заручившись поддержкой руководителя КУМИ. Ущерб бюджету Самарской области составил около 1,5 млн рублей.

"Позднее был выявлен и задокументирован дополнительный эпизод противоправной деятельности одного из т. н. "черных риелторов", в ходе которого злоумышленник аналогичным преступным путем продал жилое помещение, принадлежащее лицу из категории детей-сирот и присвоил себе 1,6 млн рублей", — отмечается в сообщении.

Следователи Сызрани возбудили в отношении должностного лица КУМИ уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". В отношении отца и сына также возбуждено дело по статье "Мошенничество".

Сейчас проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств и выявлению других эпизодов противоправной деятельности указанных лиц.