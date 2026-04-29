Жительница Самары вместо онлайн-шопинга нарвалась на кибермошенников и потеряла деньги

В полицию Самары обратилась 56-летняя местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой кибермошенников, пытаясь приобрести одежду на одном из сайтов, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Во время поиска верхней одежды на сайтах женщина заметила заманчивое предложение от неизвестного ей ранее магазина. В объявлении говорилось о финальной распродаже со скидками почти в 90%. Заинтересовавшись, женщина перешла на сайт, указанный в объявлении, и увидела большой ассортимент по низким ценам.

Не заподозрив ничего странного, она выбрала понравившуюся модель и оплатила, перечислив 4500 рублей. После покупки женщина решила уточнить в поддержке магазина способ доставки, однако, к ее удивлению, сайт перестал работать и при обновлении страницы выдавал ошибку. Перезагрузив браузер несколько раз, самарчанка поняла, что никакой акции не существует, как и самого магазина. Осознав, что ее обманули мошенники, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.