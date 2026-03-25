В Чапаевске приятель украл с карты участника СВО 6,5 млн рублей

Прокуратура Чапаевска утвердила обвинение по уголовному делу о краже в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Следствие установило, что военнослужащий передал обвиняемому второй экземпляр банковской карты на хранение перед отъездом в зону проведения СВО. Фигурант дела при этом нарушил договоренность и снимал значительные суммы с банковского счета без разрешения владельца.

Злоумышленник вину признал и добровольно возместил ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Чапаевский городской суд для рассмотрения по существу.