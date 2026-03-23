У молодого тольяттинца изъяли более килограмма наркотиков

В Центральном районе Тольятти сотрудники ППС задержали наркокурьера, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители обратили внимание на мужчин, которые при виде людей в форме заметно ускорили шаг и попытались скрыться. Молодых людей остановили. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, полицейские обнаружили в одежде у одного из местных жителей 15 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятую находку направили на экспертизу.

Оперативники выехали по месту жительства задержанного 20-летнего мужчины. В ходе осмотра квартиры сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли находившийся в помещении рюкзак, внутри которого оказалось более 20 свертков с порошкообразным веществом, а также различные приспособления для фасовки.

Проведенным исследованием установлено, что во всех изъятых свертках находилось более 800 граммов наркотических веществ синтетического происхождения и 212 граммов героина.

В ходе опроса безработный житель Тольятти признался полицейским, что приобрел наркотики через сеть Интернет с целью их дальнейшей реализации на территории города.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере), возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность фигуранта к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности. Расследование продолжается.