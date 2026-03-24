В Самаре таксист, арендовавший компьютерную технику, сдал ее в ломбард

В полицию Промышленного района Самары за помощью обратился 33-летний местный житель, который стал жертвой недобросовестного арендатора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Заявитель сообщил, что в конце 2025 года заключил договор аренды компьютерной техники. Арендатор предоставил паспортные данные и внес оплату за 10 дней использования оборудования.

В декабре мужчина обнаружил в Интернете объявление о продаже техники, по внешним признакам идентичной переданной в аренду. Попытки связаться с арендатором оказались безуспешными, в связи с чем мужчина обратился в полицию. Сотрудники органов внутренних дел опросили пострадавшего, который описал внешность арендатора и предоставил подписанный с ним договор.

В одном из ломбардов правоохранители нашли документы, подтверждающие факт сдачи разыскиваемой компьютерной техники и в последующем выставленной в сети для продажи. Предполагаемого злоумышленника удалось задержать.

В ходе опроса 26-летний самарец, работающий таксистом, сообщил, что продал чужое имущество за 60 тыс. рублей, а вырученное потратил на погашение долгов.

Полицейские изъяли из комиссионного магазина имущество, стоимостью более 90 000 рублей и вернули его законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас оно направлено в Промышленный районный суд Самары.