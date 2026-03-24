В Самаре таксист, арендовавший компьютерную технику, сдал ее в ломбард

В полицию Промышленного района Самары за помощью обратился 33-летний местный житель, который стал жертвой недобросовестного арендатора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Заявитель сообщил, что в конце 2025 года заключил договор аренды компьютерной техники. Арендатор предоставил паспортные данные и внес оплату за 10 дней использования оборудования.
В декабре мужчина обнаружил в Интернете объявление о продаже техники, по внешним признакам идентичной переданной в аренду. Попытки связаться с арендатором оказались безуспешными, в связи с чем мужчина обратился в полицию. Сотрудники органов внутренних дел опросили пострадавшего, который описал внешность арендатора и предоставил подписанный с ним договор.
В одном из ломбардов правоохранители нашли документы, подтверждающие факт сдачи разыскиваемой компьютерной техники и в последующем выставленной в сети для продажи. Предполагаемого злоумышленника удалось задержать.
В ходе опроса 26-летний самарец, работающий таксистом, сообщил, что продал чужое имущество за 60 тыс. рублей, а вырученное потратил на погашение долгов.
Полицейские изъяли из комиссионного магазина имущество, стоимостью более 90 000 рублей и вернули его законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас оно направлено в Промышленный районный суд Самары.
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.