Руководить самарским департаментом транспорта будет Андрей Карпочев Иван Носков: "Начались обычные весенние хлопоты, чтобы к Дню Победы наша "запасная столица" пришла чистой, красивой и яркой" Иван Носков: "Мы будем способствовать налаживанию связей между промышленниками и предпринимателями двух стран" Власти Самары заблокировали территорию Мазутных озер Иван Носков: "Городские дороги должны быть одинаково комфортны и безопасны как для автомобилистов, так и для пешеходов"

Руководить самарским департаментом транспорта будет Андрей Карпочев

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
С 24 марта на должность руководителя департамента транспорта администрации Самары назначен Андрей Карпочев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Андрей Сергеевич окончил ЧОУ ВПО "Институт социальных и гуманитарных знаний" и ГАО ВПО "Самарский государственный технический университет", является специалистом в сфере организации и безопасности дорожного движения, а также юриспруденции.

После срочной службы в Вооруженных силах РФ более 23 лет отслужил в органах внутренних дел Управления МВД России по городу Самаре. Работал на руководящих должностях в ГКП "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" ("АСАДО"), где являлся заместителем генерального директора по эксплуатации автодорог и безопасности дорожного движения, руководителем управления по безопасности дорожного движения, связям с общественностью и работе с обращениями граждан.

С 2020 года Андрей Карпочев работал в должности заместителя руководителя департамента транспорта администрации городского округа Самара — начальника отдела организации дорожного движения.

Напомним, Владимир Чичев, ранее занимавший должность руководителя департамента транспорта администрации Самары, покинул ее по собственному желанию, после чего департаментом временно руководил Александр Ерополов.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

