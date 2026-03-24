Руководить самарским департаментом транспорта будет Андрей Карпочев

С 24 марта на должность руководителя департамента транспорта администрации Самары назначен Андрей Карпочев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Андрей Сергеевич окончил ЧОУ ВПО "Институт социальных и гуманитарных знаний" и ГАО ВПО "Самарский государственный технический университет", является специалистом в сфере организации и безопасности дорожного движения, а также юриспруденции.

После срочной службы в Вооруженных силах РФ более 23 лет отслужил в органах внутренних дел Управления МВД России по городу Самаре. Работал на руководящих должностях в ГКП "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" ("АСАДО"), где являлся заместителем генерального директора по эксплуатации автодорог и безопасности дорожного движения, руководителем управления по безопасности дорожного движения, связям с общественностью и работе с обращениями граждан.

С 2020 года Андрей Карпочев работал в должности заместителя руководителя департамента транспорта администрации городского округа Самара — начальника отдела организации дорожного движения.

Напомним, Владимир Чичев, ранее занимавший должность руководителя департамента транспорта администрации Самары, покинул ее по собственному желанию, после чего департаментом временно руководил Александр Ерополов.