Галерея "Заварка" анонсировала афишу на конец марта

Музей-галерея "Заварка" анонсировал мероприятия на конец марта. С 27 по 31 число здесь пройдут авторская и кураторская экскурсии (12+), а также два детских занятия (6+).
В пятницу, 27 марта, в 18:30 состоится авторская экскурсия кандидата исторических наук, заместителя директора музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующей Музеем-галереей "Заварка" Екатерины Гуровой "Прекрасный старый дом" (12+).
Мероприятие начнется с тематической прогулки по Самарской площади и улице Галактионовской, после чего посетители зайдут в "Заварку" и пройдутся по залам дома Маштакова. В камерной атмосфере гости узнают об истории здания в разные периоды, обсудят устройство доходного дома и коммунального жилья. При этом особое внимание будет сконцентрировано на архитектурных особенностях планировки, внутреннем устройстве быта и способах организации досуга жильцов разных эпох. В завершении мероприятия экскурсанты выпьют горячий ароматный чай и увидят эксклюзивное интервью с бывшей жительницей дома — Маргаритой Барской. Вход на мероприятие — 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В субботу, 28 марта, в 16:00 пройдет первое детское занятие из цикла "Домовые истории" (6+). Это проект старшего научного сотрудника "Заварки" Арины Гусаровой, в рамках которого участники будут изучать концепцию дома как объекта, места уюта и жизни.
Почему у некоторых домов есть названия? Зависит ли это от архитектора, который его строил, или от фамилии хозяина, который им владел? На первом занятии дети узнают, чем дома отличаются друг от друга и какие истории они могут рассказать о себе. В практической части участники сделают собственные дома из картона и соберут из них целую улицу. Готовые поделки можно будет забрать с собой. В занятие входит посещение выставки "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+), которая посвящена истории здания "Заварки". Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Также 28 марта (суббота) в 16:00 старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров проведет кураторскую экскурсию (6+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась "Заварка". Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах.
"Мы поговорим о том, как место формирует нас, и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, — объясняют организаторы. — Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг "Заварки" превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города".
Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов — Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Во вторник, 31 марта, в 11.00 состоится детская экскурсия (6+) по дому Маштакова. Ее проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.
Юные посетители узнают, кем был бывший владелец дома Михаил Маштаков, что такое "доходный дом" и кто в нем жил. Гости пройдутся по пространству "Заварки", заглянут в самые потайные уголки, обсудят, что такое домашний уют и как жилые дома со временем могут превратиться в музеи. Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
