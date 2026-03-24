Галерея "Заварка" анонсировала афишу на конец марта

Музей-галерея "Заварка" анонсировал мероприятия на конец марта. С 27 по 31 число здесь пройдут авторская и кураторская экскурсии (12+), а также два детских занятия (6+).

В пятницу, 27 марта, в 18:30 состоится авторская экскурсия кандидата исторических наук, заместителя директора музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующей Музеем-галереей "Заварка" Екатерины Гуровой "Прекрасный старый дом" (12+).

Мероприятие начнется с тематической прогулки по Самарской площади и улице Галактионовской, после чего посетители зайдут в "Заварку" и пройдутся по залам дома Маштакова. В камерной атмосфере гости узнают об истории здания в разные периоды, обсудят устройство доходного дома и коммунального жилья. При этом особое внимание будет сконцентрировано на архитектурных особенностях планировки, внутреннем устройстве быта и способах организации досуга жильцов разных эпох. В завершении мероприятия экскурсанты выпьют горячий ароматный чай и увидят эксклюзивное интервью с бывшей жительницей дома — Маргаритой Барской. Вход на мероприятие — 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 28 марта, в 16:00 пройдет первое детское занятие из цикла "Домовые истории" (6+). Это проект старшего научного сотрудника "Заварки" Арины Гусаровой, в рамках которого участники будут изучать концепцию дома как объекта, места уюта и жизни.

Почему у некоторых домов есть названия? Зависит ли это от архитектора, который его строил, или от фамилии хозяина, который им владел? На первом занятии дети узнают, чем дома отличаются друг от друга и какие истории они могут рассказать о себе. В практической части участники сделают собственные дома из картона и соберут из них целую улицу. Готовые поделки можно будет забрать с собой. В занятие входит посещение выставки "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+), которая посвящена истории здания "Заварки". Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также 28 марта (суббота) в 16:00 старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров проведет кураторскую экскурсию (6+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась "Заварка". Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах.

"Мы поговорим о том, как место формирует нас, и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, — объясняют организаторы. — Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг "Заварки" превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города".

Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов — Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Во вторник, 31 марта, в 11.00 состоится детская экскурсия (6+) по дому Маштакова. Ее проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.

Юные посетители узнают, кем был бывший владелец дома Михаил Маштаков, что такое "доходный дом" и кто в нем жил. Гости пройдутся по пространству "Заварки", заглянут в самые потайные уголки, обсудят, что такое домашний уют и как жилые дома со временем могут превратиться в музеи. Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.