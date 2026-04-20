"За кадром": музей Рязанова запустил цикл лекций о профессиях, связанных с искусством кино

"За кадром": музей Рязанова запустил цикл лекций о профессиях, связанных с искусством кино

Музей Эльдара Рязанова запускает цикл "За кадром" (12+), в рамках которого пройдут 4 лекции о профессиях, связанных с искусством кино, но остающихся в тени. Научные сотрудники расскажут о работе художников по костюмам, операторов, постановщиков трюков и художников-постановщиков на примере фильмов Эльдара Рязанова.

Первое мероприятие цикла состоится в субботу, 25 апреля, в 14:00. Историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова и экскурсовод музея Арина Коробейникова прочитают лекцию "Трудности советского трюкового кино" (12+).

"Я дал себе слово, что никогда больше не буду режиссером-анималистом", — писал Рязанов, вспоминая фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" (1974, 12+). Однако при съемках не только этого, но и некоторых других своих работ, Эльдар Александрович сталкивался с определенными проблемами. Например, режиссер довольно часто прибегал к использованию различных трюков.

Арина Коробейникова разберет несколько кинокартин — "Человек ниоткуда" (1961, 12+), "Гусарская баллада" (1962, 6+), "Берегись автомобиля" (1966, 12+) и "Старые клячи" (2000, 12+). Их анализ позволит посетителям лекции узнать о секретах создания самых ярких и запоминающихся трюковых сцен, а также о людях, стоявших за их созданием.

Есть в фильмографии Рязанова комедия, трюки в которой выходят на первый план. Это как раз "Невероятные приключения итальянцев в России", где присутствуют и автомобильные погони, и прыжки через разведенный мост, и съемки со львом Кингом. Эльдар Александрович подробно рассказывал о съемках фильма в своей книге "Неподведенные итоги" (1983, 16+), вспоминал о работе с Андреем Мироновым, который храбро выполнял сложные трюки (например, в сцене погони он прополз по трясущейся лестнице пожарной машины до крыши "Жигулей" и влез в салон). Режиссер писал: "Вместе со своими товарищами в этом фильме я решил пойти по пути "чистого" трюка. В картине не должно быть ни одного комбинированного кадра!"

Как сбросить огромный диван на головы "французов", проскочить под мчащимся грузовиком-трубовозом и посадить самолет на шоссе? Об этом расскажет Елена Шатилова. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также в субботу, 25 апреля, в 17:00 пройдет заключительное восьмое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Образ и его иное: основные тенденции кино конца ХХ века" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

К концу своего первого столетия кинематограф столкнулся с кризисом идентификации. 1995 год стал моментом осмысления пройденного пути и осознанием совершенных ошибок. Скептики и пессимисты вроде Жана-Люка Годара говорили о грядущей или уже наступившей смерти кино. Наивные оптимисты приветствовали новых героев, "прибитых" на побережье Канн, Венеции и иные фестивальные берега. А 1999 год в целом многими был объявлен лучшим годом в истории кино. Однако что действительно случилось к концу ХХ века?

"На финальной встрече киношколы "Больше, чем кино: форма и история" подведем итоги всех занятий, — говорит Олег Горяинов. — Также мы вместе с участниками найдем ответы на следующие вопросы: почему вместе с постмодерном в кино пришла такая ирония, которая лишила фильмы веса реальности, к чему привело легкомыслие в отношении силы кино, и что делать с образами насилия, заполонившими экраны".
Предметом обсуждения на восьмом занятии станут работы Квентина Тарантино, Дэвида Линча, Клэр Дени и Кристиана Петцольда. Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 26 апреля, в 14:00 состоится первая пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова в этом году. Тема прогулки — "Самарские страницы Эльдара Рязанова" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

На экскурсии посетители откроют много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера: о его связи с городом, о причине, по которой семья Рязанова переехала в Самару, о его самарских родственниках, а также о том, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова. Кроме того, это возможность узнать историю города: как Самара стала губернской столицей, какие события происходили в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны и как здесь жили эвакуированные артисты. Начнется путь от дома, куда в 1927 году принесли новорожденного Рязанова, и где сейчас располагается музей, посвященный великому режиссеру. Место сбора группы — вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

