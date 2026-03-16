В Тольятти будут судить альфонса, похитившего у дамы более 240 тыс. рублей

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении ранее несудимого 32-летнего уроженца с. Старое Максимкино Кошкинского района, похитившего деньги у женщины с помощью сайта знакомств (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В 2019 г. обвиняемый под вымышленным именем зарегистрировался на сайте знакомств "Друг вокруг", установив фотографию ранее незнакомого ему мужчины, взятую в Интернете. 21 июля 2025 г., находясь в Тольятти, злоумышленник познакомился с одинокой женщиной и продолжил общение с ней посредством переписки на сайте, рассказывая вымышленные истории, происходящие с ним якобы на вахте в северной части России, а затем стал просить у нее деньги для решения своих финансовых проблем. Так, 22 июля 2025 г. обвиняемый попросил у новой знакомой перевести ему 5,9 тыс. руб., поскольку ему задерживают выплату зарплаты, на что она согласилась. В этот же день мошенник сообщил потерпевшей о том, что он якобы ошибочно перевел ей на расчетный счет 60 тыс. руб. и хочет их вернуть, но для этого женщина должна перевести на его счет 10 тысяч руб., что она и сделала. Обещая потерпевшей дальнейшее общение и любовные отношения, имея намерения обманывать ее до тех пор, пока она сможет переводить ему деньги, обвиняемый аналогичным образом в период с 22 июля по 20 августа 2025 г. получил от женщины 240,9 тыс. рублей.
Вину в содеянном обвиняемый признал полностью, пообещав в ближайшее время возместить причиненный ей ущерб. Потерпевшей заявлены соответствующие исковые требования.
Уголовное дело для рассмотрения по существу предъявленного обвинения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти. Максимальное наказание за совершение преступления средней тяжести, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, может быть назначено судом до пяти лет лишения свободы.
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.