В Тольятти будут судить альфонса, похитившего у дамы более 240 тыс. рублей

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении ранее несудимого 32-летнего уроженца с. Старое Максимкино Кошкинского района, похитившего деньги у женщины с помощью сайта знакомств (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 2019 г. обвиняемый под вымышленным именем зарегистрировался на сайте знакомств "Друг вокруг", установив фотографию ранее незнакомого ему мужчины, взятую в Интернете. 21 июля 2025 г., находясь в Тольятти, злоумышленник познакомился с одинокой женщиной и продолжил общение с ней посредством переписки на сайте, рассказывая вымышленные истории, происходящие с ним якобы на вахте в северной части России, а затем стал просить у нее деньги для решения своих финансовых проблем. Так, 22 июля 2025 г. обвиняемый попросил у новой знакомой перевести ему 5,9 тыс. руб., поскольку ему задерживают выплату зарплаты, на что она согласилась. В этот же день мошенник сообщил потерпевшей о том, что он якобы ошибочно перевел ей на расчетный счет 60 тыс. руб. и хочет их вернуть, но для этого женщина должна перевести на его счет 10 тысяч руб., что она и сделала. Обещая потерпевшей дальнейшее общение и любовные отношения, имея намерения обманывать ее до тех пор, пока она сможет переводить ему деньги, обвиняемый аналогичным образом в период с 22 июля по 20 августа 2025 г. получил от женщины 240,9 тыс. рублей.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью, пообещав в ближайшее время возместить причиненный ей ущерб. Потерпевшей заявлены соответствующие исковые требования.

Уголовное дело для рассмотрения по существу предъявленного обвинения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти. Максимальное наказание за совершение преступления средней тяжести, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, может быть назначено судом до пяти лет лишения свободы.