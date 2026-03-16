В Самаре похитили зерно на 13 млн рублей В Тольятти будут судить продавца "незамерзайки", пырнувшего коллегу ножом В Жигулевске мигрант пытался подкупить полицейского Житель Тольятти может получить от 8 до 15 лет тюрьмы за покушение на сбыт марихуаны

В Тольятти будут судить альфонса, похитившего у дамы более 240 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении ранее несудимого 32-летнего уроженца с. Старое Максимкино Кошкинского района, похитившего деньги у женщины с помощью сайта знакомств (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В 2019 г. обвиняемый под вымышленным именем зарегистрировался на сайте знакомств "Друг вокруг", установив фотографию ранее незнакомого ему мужчины, взятую в Интернете. 21 июля 2025 г., находясь в Тольятти, злоумышленник познакомился с одинокой женщиной и продолжил общение с ней посредством переписки на сайте, рассказывая вымышленные истории, происходящие с ним якобы на вахте в северной части России, а затем стал просить у нее деньги для решения своих финансовых проблем. Так, 22 июля 2025 г. обвиняемый попросил у новой знакомой перевести ему 5,9 тыс. руб., поскольку ему задерживают выплату зарплаты, на что она согласилась. В этот же день мошенник сообщил потерпевшей о том, что он якобы ошибочно перевел ей на расчетный счет 60 тыс. руб. и хочет их вернуть, но для этого женщина должна перевести на его счет 10 тысяч руб., что она и сделала. Обещая потерпевшей дальнейшее общение и любовные отношения, имея намерения обманывать ее до тех пор, пока она сможет переводить ему деньги, обвиняемый аналогичным образом в период с 22 июля по 20 августа 2025 г. получил от женщины 240,9 тыс. рублей.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью, пообещав в ближайшее время возместить причиненный ей ущерб. Потерпевшей заявлены соответствующие исковые требования.

Уголовное дело для рассмотрения по существу предъявленного обвинения направлено в Автозаводский районный  суд Тольятти. Максимальное наказание за совершение преступления средней тяжести, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, может быть назначено судом до пяти лет лишения свободы. 

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

