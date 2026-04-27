В Тольятти женщина организовала похищение собственного мужа и оказалась за решеткой

В Тольятти суд вынес приговор женщине, организовавшей похищение своего супруга и ее сообщникам, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в июле 2024 г. обвиняемая, находясь в бракоразводном процессе, организовала нападение на собственного супруга. "Таким образом осужденная намеревалась лишить супруга возможности защищать свои интересы при разделе совместно нажитого имущества",- рассказали в пресс‑службе ведомства.

Преступники напали на потерпевшего на парковке, нанесли удары и попытались увезти его, сковав наручниками. Благодаря сопротивлению потерпевшего и вмешательству очевидцев похищение не удалось довести до конца. При этом тольяттинка похитила сумку мужа с деньгами, документами, оружием и личным имуществом.

По решению суда организатор преступления приговорена к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима, четверо участников - к срокам от 5 до 8 лет в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении имущественного и морального вреда.