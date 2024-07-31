Жительницу Тольятти обвиняют в организации похищения мужа

Жительнице Тольятти и четверым ее предполагаемым подельникам предъявили обвинение в похищении человека. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в июле 2024 г. в людном месте обвиняемые похитили 33-летнего мужчину. Организатором этого преступления была его 37-летняя жена. У супругов был имущественный спор. Потерпевшего освободили полицейские, которых вызвали очевидцы.
Женщину отправили под домашний арест, а четверых исполнителей — под стражу. Еще один подозреваемый находится в розыске.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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