Суд вынес приговор за смертельное нападение с арматурой, совершенное в 2012 году

Житель Самарской области, ранее судимый за преступления против личности, получил новый срок за преступление 2012 года. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в марте 2012 года. По заданию главы ОПГ обвиняемый вместе с соучастниками напал на мужчину возле его дома. В момент нападения жертва помогала супруге донести сумки из машины. Злоумышленники нанесли не менее 9 ударов металлической арматурой и битой по голове, а также удары по туловищу и конечностям, после чего скрылись. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но через две недели он скончался от полученных травм.

С учетом позиции прокурора и предыдущего приговора от 2018 г. суд назначил окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.