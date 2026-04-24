Завершено расследование дела об убийстве экс-мэра Самары и его жены

Правоохранители завершили предварительно следствие по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, в котором обвиняют их внучку Екатерину Тархову. Как сообщил источник Волга Ньюс, знакомый с ходом расследдования, стороны ознакомились с обвинением.

Теперь 37-томное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Если надзорный орган не вернет дело на дополнительное расследование, оно уйдет в суд.

Напомним, тревожное заявление в полицию в январе 2025 г. подал хороший знакомый Тархова, который обеспокоился тем, что его приятель давно не выходит на связь. Правоохранители, проверив тарховскую квартиру на ул. Вилоновской, пропавших не обнаружили. Также, по сообщению следствия, на камерах наблюдения не было записей, как Тарховы покидают свое жилье. Зато были записи, на которых в подъезд входит Екатерина Тархова с пакетами и бочками.

Сотовый телефон попавшего и его документы были найдены при обыске в квартире внучки. Пару месяцев арестованная Екатерина отказывалась давать показания. Потом все-таки сообщила, что отравила родню, расчленила с использование жидкого азота и разбросала останки по мусорным контейнерам. Правоохранители пытались разыскать на свалке мешки с останками, но безуспешно.

Кроме прочего Тарховой вменяют статью 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших". Надругательством предварительное следствие считает тот факт, что для уничтожения останков преступники воспользовались мясорубкой.

В деле есть показания арестованной о том, что убийством посредством телефона из Грузии руководила Светлана Метревели, а избавляться от тел помогал ее племянник. Оба объявлены в международный розыск.

Разжиться на убийстве удалось немногим: бабушкина машина была реализована, а деньги покупатель перевел сразу в Грузию, внучка по фальшивой доверенности сумела получить дивиденды в одной из фирм Тархова, из квартиры была продана кое-какая мебель и бабушкина ювелирка.

По всей видимости, главным доказательством убийства будет служить экспертиза микроскопических остатков плоти, изъятых из слива ванной и следы крови, обнаруженные в квартире, которую замывали химическими растворами. Способ убийства и расчленения при отсутствии трупов достоверно установить невозможно, и обвинению придется ссылаться только на показания обвиняемой.

Пока также неизвестно, как на суде будет присутствовать Людмила Тархова, признанная потерпевшей по делу - в отдельной клетке, то ли по видеоконференцсвязи. Женщина на данный момент отбывает срок за вымогательство.