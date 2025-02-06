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Преступления Происшествия

СУ СК: внучка Виктора Тархова готовилась к преступлению

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СУ СК России по Самарской области рассказало подробности о расследовании возможного убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, бывшего мэра и его жену последний раз видели в декабре 2024 года. 31 января в полицию обратился его друг, который много раз безуспешно пытался связаться с пропавшим. Звонки мужчины на телефон Виктора Тархова сбрасывались, а в ответ приходили только СМС, что показалось мужчине подозрительным.

5 февраля по подозрению в убийстве задержали внучку Тарховых — Екатерину. Предположительно, она что-то сделала с бабушкой и дедушкой, а потом продавала их имущество. Также в СМИ сообщалось, что подозреваемая приходила в фирму Виктора Тархова с какими-то якобы подписанными им документами, но сотрудники усомнились в подлинности подписей.

Следствие считает, что Екатерина готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала их и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой.

Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Подозреваемую отправили под стражу.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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