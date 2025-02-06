СУ СК: внучка Виктора Тархова готовилась к преступлению

СУ СК России по Самарской области рассказало подробности о расследовании возможного убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены.
Напомним, бывшего мэра и его жену последний раз видели в декабре 2024 года. 31 января в полицию обратился его друг, который много раз безуспешно пытался связаться с пропавшим. Звонки мужчины на телефон Виктора Тархова сбрасывались, а в ответ приходили только СМС, что показалось мужчине подозрительным.
5 февраля по подозрению в убийстве задержали внучку Тарховых — Екатерину. Предположительно, она что-то сделала с бабушкой и дедушкой, а потом продавала их имущество. Также в СМИ сообщалось, что подозреваемая приходила в фирму Виктора Тархова с какими-то якобы подписанными им документами, но сотрудники усомнились в подлинности подписей.
Следствие считает, что Екатерина готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала их и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой.
Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Подозреваемую отправили под стражу.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?