"Выходил на связь в конце декабря": в СК прокомментировали дело об убийстве Виктора Тархова

В региональном управлении Следственного комитета РФ опубликовали официальную информацию по делу об убийстве экс-мэра Самары.
По данным следствия, 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении Виктора Тархова. В ходе проверки заявления было установлено, что пропавший и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года.
"По данному факту следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В настоящее время на причастность к совершению преступления проверяется внучка бывшего мэра, в отношении которой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в СК.
В ведомстве добавили, что следственным путем проверяются различные версии и мотивы произошедшего, выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 105 из-за предполагаемого убийства бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?