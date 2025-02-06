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Преступления Происшествия

"Дедуля в секретном месте": внучку экс-мэра Самары арестовали на два месяца

САМАРА 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Внучку бывшего главы Самары Екатерину Тархову арестовал на два месяца Самарский районный суд Самары. Информацию подтвердили в пресс-службе инстанции. Женщина официально имеет фамилию "Тархова" — именно под ней она проходит по базе суда (а не "Бельская" как писали некоторые СМИ). Арестовывали ее 5 февраля, пока под стражей она должна провести два месяца.

Фото: ©РИА Новости / Табылды Кадырбеков

По информации источников Волга Ньюс, Екатерина вину не признавала, а то говорила, что экс-мэр Виктор Тархов с супругой в больнице, то сообщала, что он "в секретном месте". В секретном месте он якобы из-за того, что нашел документы, подтверждающие невиновность ранее осужденной за вымогательство дочери экс-мэра — Людмилы Тарховой. Тела Тарховых-старших пока не нашли. Предполагается, что их могли расчленить.

Адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов в телефонной беседе с журналистом Волга Ньюс сообщил, что не работает по делу об убийстве.

Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 105 из-за предполагаемого убийства бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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