"Дедуля в секретном месте": внучку экс-мэра Самары арестовали на два месяца

Внучку бывшего главы Самары Екатерину Тархову арестовал на два месяца Самарский районный суд Самары. Информацию подтвердили в пресс-службе инстанции. Женщина официально имеет фамилию "Тархова" — именно под ней она проходит по базе суда (а не "Бельская" как писали некоторые СМИ). Арестовывали ее 5 февраля, пока под стражей она должна провести два месяца.

По информации источников Волга Ньюс, Екатерина вину не признавала, а то говорила, что экс-мэр Виктор Тархов с супругой в больнице, то сообщала, что он "в секретном месте". В секретном месте он якобы из-за того, что нашел документы, подтверждающие невиновность ранее осужденной за вымогательство дочери экс-мэра — Людмилы Тарховой. Тела Тарховых-старших пока не нашли. Предполагается, что их могли расчленить.

Адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов в телефонной беседе с журналистом Волга Ньюс сообщил, что не работает по делу об убийстве.

Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 105 из-за предполагаемого убийства бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты.