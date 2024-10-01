Верховный Суд РФ отказал в рассмотрении жалобы Людмилы Тарховой на приговор

Верховный Суд РФ отказал в передаче на рассмотрение кассационной жалобы Людмилы Тарховой на приговор Ленинского райсуда Самары. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе Верховного Суда.

Напомним, 19 декабря 2022 г. Ленинский районный суд Самары признал Людмилу Тархову виновной в вымогательстве 200 млн руб. у депутата Александра Милеева. Суд установил, что с декабря 2020 г. по май 2021 г. Тархова вместе с "неустановленным лицом" требовала с Милеева деньги, угрожая в противном случае распространить в СМИ компромат на него.

В итоге Тархову приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд отказал потерпевшему в компенсации морального вреда. Оспорить это решение в апелляции не удалось. 30 мая 2023 г. областной суд согласился с приговором.

После этого женщина и ее адвокаты подали кассационные жалобы. Представление подала и прокуратура — надзорное ведомство просило отменить судебные решения по гражданскому иску и передать его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

24 октября 2023 г. Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор, вынесенный Людмиле Тарховой, и встал на сторону прокуратуры по вопросу компенсации — гражданский иск отправят в суд первой инстанции. А вот Людмиле Тарховой не удалось оспорить назначенный срок.

Затем Тархова подала жалобу на приговор Ленинского райсуда в Верховный Суд. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Верховного Суда РФ, 24 сентября, после изучения жалобы, суд отказал в передаче ее на рассмотрение в судебном заседании.