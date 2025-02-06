Пропажу Виктора Тархова обнаружил его коллега, который хотел поздравить его с днем рождения

Пропажу экс-мэра Самары Виктора Тархова обнаружил его бывший заместитель Александр Кузнецов. Он пытался поздравить своего товарища с Новым годом и днем рождения, но тот так ни разу и не ответил на звонки, пишет Baza.

Как рассказал изданию Кузнецов, супруги Тарховы почти никуда не выезжали с 2021 года. Тогда бывший мэр Самары тяжело переболел ковидом, очень сильно похудел и с тех пор долго восстанавливался.

Последний раз Тархов разговаривал с Кузнецовым по телефону в конце ноября. Когда же Александр попытался поздравить товарища с Новым годом, тот не взял трубку. Не ответил Тархов на звонок и 3 января, лишь прислав сообщение, что все вопросы можно задать его внучке. После того, как Кузнецов поговорил с Екатериной, он понял, что что-то не так.

По словам Кузнецова, сначала он долгое время верил, что Тархов жив, но сейчас все надежды на это у него пропали.

"На сегодняшний день мои сомнения в том, что он мертв, иссякли. Надежда умирает последней, моя надежда умерла. То, что его нет в живых, — это 100 процентов. Так же, как и то, что в его исчезновении замешана внучка", — сказал источнику Кузнецов.

При этом тела Тархова и его супруги до сих пор не обнаружены. Эту информацию подтвердил и Кузнецов.