Внучке Виктора Тархова предъявили обвинение в двойном убийстве

Следственные органы СК России по Самарской области предъявили обвинение Екатерине Тарховой в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"), сообщает ведомство.

Напомним, на этой неделе было возбуждено уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его супруги. По подозрению в преступлении арестовали их внучку. Она путалась в показаниях: то говорила, что дедушка с бабушкой в больнице, то сообщала, что Тарховы прячутся в секретном месте, поскольку нашли доказательства невиновности их дочери, Людмилы Тарховой, которая отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата губернской думы Александра Милеева.

По версии следствия, обвиняемая убила бабушку и дедушку в их квартире на почве возникших неприязненных отношений, а затем приняла меры к сокрытию их тел. При осмотре квартиры потерпевших установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. По данным следствия, фигурантка не работала, потерпевшие содержали ее и снимали для нее квартиру в центре города.

При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой.

По информации источника в правоохранительных органах, сотрудники Следственного комитета и МВД проводят мероприятия по поиску останков семьи Тарховых на одной из местных свалок. По имеющимся сейчас данным, подозреваемая выбросила части тел Виктора Тархова и его супруги в разных кварталах города, а оттуда мусоровозы вывезли их на свалку.