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Преступления Происшествия

Съемочные группы "Малахова" и "Пусть говорят" снимают в Самаре сюжеты об убийстве Тархова

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самару прибыли съемочные группы двух федеральных телеканалов - "Первого" и "России". Цель посещения города — съемка сюжетов о трагической смерти бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги для ток-шоу "Малахов" и "Пусть говорят".

Фото: ©РИА Новости / Кирилл Красильников

Телевизионщикам предстоит трудная задача, так как сейчас за решеткой находятся и единственная дочь Тарховых Людмила, и внучка Екатерина. Других близких родственников у погибших нет.  Первая отбывает срок по приговору Ленинского райсуда 2022 года за вымогательство 200 млн руб., а вторая находится в СИЗО в качестве подозреваемой в убийстве деда и бабушки.

Предварительное следствие признало Людмилу потерпевшей. Она заключила соглашение с адвокатом на защиту своих интересов, которому запретила давать комментарии журналистам. Впрочем, федеральные СМИ возможно смогут добиться у регионального УФСИН свидания с осужденной и таки получить какие-то интересующие их сведения.

Известно, что телеведущие Андрей Малахов и Дмитрий Борисов планируют выпустить в эфир свои передачи в начале следующей недели.

Адвокат Людмилы Тарховой, защищавший ее в деле о вымогательстве, Андрей Карномазов согласился дать "Волга Ньюс" небольшой комментарий относительно публикуемых интернет-материалов:

"Я хотел бы напомнить вот о чем. Вся пресса именует Виктора Александровича Тархова бывшим мэром Самары. Действительно, это его последняя известная общественно-политическая должность. Однако она последняя не только хронологически, но и, на мой взгляд, по значимости. Как-то совсем забыли, что до путча 1991 г. Виктор Александрович возглавлял наш регион, говоря сегодняшним языком, был его губернатором. И даже больше, поскольку одновременно возглавлял и облисполком, и облсовет народных депутатов, то есть в его руках было сконцентрировано управление и правительством, и представительной властью. Современные губернаторы такими полномочиями не обладают.

Как мне лично не раз рассказывал Виктор Александрович, во время путча он сохранил нейтралитет, мол, бояре дерутся, а у холопов чубы трещат, поэтому велел заниматься насущными делами области, а именно, урожаем. Чем и воспользовались его политические оппоненты, в результате чего Ельцин сместил его с должности.

Впоследствии Виктор Александрович был первым вице-президентом по вопросам производства НК "ЮКОС". Это единственный известный мне руководитель из числа топ-менеджеров ЮКОСа, который не только остался в стране и на свободе, но и продолжил активную общественно-политическую деятельность. В 2006 г. он выиграл выборы мэра у Георгия Лиманского, во время дебатов с которым был оскорблен телеведущим Владимиром Соловьевым, вследствие чего предъявил последнему иск и взыскал с него компенсацию морального вреда".

Напомним, о возбуждении дела об убийстве Тарховых стало известно на этой неделе. Обвинение было предъявлено их внучке, которая, по версии следствия, убила деда и бабушку в их квартире на почве возникших неприязненных отношений, а затем расчленила и вынесла в мусорные контейнеры. Правоохранители занимаются поиском частей тел.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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