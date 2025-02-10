Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги планируют искать на полигоне всю неделю

Фрагменты тел бывшего главы Самары Виктора Тархова и его жены силовики собираются искать на полигоне "Преображенка" в Волжском районе региона всю неделю. Об этом сообщил источник Волга Ньюс в правоохранительных органах региона.
Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его супруги. По подозрению в преступлении арестовали их внучку. Она путалась в показаниях: то говорила, что дедушка с бабушкой в больнице, то сообщала, что Тарховы прячутся в секретном месте, поскольку нашли доказательства невиновности их дочери, Людмилы Тарховой, которая отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата губернской думы Александра Милеева.
Следствие считает, что Екатерина Тархова заранее готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой.
7 февраля сотрудники Следственного комитета и МВД стали искать фрагменты тел Виктора Тархова и его супруги на мусорном полигоне. Предполагается, что подозреваемая выбросила части тел бабушки и дедушки в разных кварталах города, а оттуда мусоровозы вывезли их на свалку.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.