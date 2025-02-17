В квартире Виктора Тархова нашли следы его крови

СУ СК РФ по Самарской области сообщило, что обнаружило следы крови Виктора Тархова и его жены в принадлежавшей им квартире.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его супруги. По подозрению в преступлении арестовали их внучку Екатерину. Она путалась в показаниях: то говорила, что дедушка с бабушкой в больнице, то сообщала, что Тарховы прячутся в секретном месте, поскольку нашли доказательства невиновности их дочери, Людмилы Тарховой, которая отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата губернской думы Александра Милеева.

Следствие считает, что Екатерина Тархова заранее готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой.

"Несмотря на то, что квартира, в которой проживали потерпевшие, была обработана химическим веществом, следователями-криминалистами было проведено несколько тщательных осмотров с использованием новейшей криминалистической техники, изъято большое количество свободных и экспериментальных образцов для сравнительного исследования, в результате чего удалось обнаружить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие потерпевшим", — сообщает СУ СК.

По версии следствия, обвиняемая избавилась от мебели из квартиры, на которой могли быть следы преступления, а также за своего деда получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды — 1 млн рублей.

Следователи и криминалисты продолжают осматривать мусорный полигон в поисках тел, допрашивать свидетелей, проводить многочисленные экспертизы. Потерпевшей по уголовному делу признана дочь Виктора Тархова Людмила, являющаяся матерью обвиняемой.

Подозреваемая от дачи показаний отказалась.