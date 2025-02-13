Поиски останков экс-главы Виктора Тархова продолжат 14 февраля

В четверг, 13 февраля, в Самаре правоохранители весь день искали останки тел бывшего мэра города Виктора Тархова и его супруги Натальи на полигоне "Преображенка". По информации источника Волга Ньюс в правоохранительных органах, было задействовано 25 человек, четыре трактора, три "КамАЗа".

При этом сразу несколько источников в правоохранительных органах опровергли информацию регоператора АО "Экология", что поиски на полигоне вести больше не будут. Работы продолжат и 14 февраля.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его супруги. По подозрению в преступлении арестовали их внучку Екатерину. Она путалась в показаниях: то говорила, что дедушка с бабушкой в больнице, то сообщала, что Тарховы прячутся в секретном месте, поскольку нашли доказательства невиновности их дочери, Людмилы Тарховой, которая отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата губернской думы Александра Милеева.

Следствие считает, что Екатерина Тархова заранее готовилась к преступлению и для этого купила канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Правоохранители даже установили, где именно она приобретала эти и другие предметы для сокрытия следов преступления. При обыске дома у внучки нашли телефоны и паспорта жертв. Также следователям известны места, где были сбыты ювелирные украшения семейной четы. Найден и автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой.