Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве Виктора Тархова и его жены

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

Напомним, что в двойном убийстве подозревается Екатерина Тархова, внучка пожилой пары. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Женщина арестована.

По предварительным данным, внучка Виктора Тархова может быть единственной наследницей. Его дочь Людмила Тархова отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата Александра Милеева.