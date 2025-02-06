Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве Виктора Тархова и его жены

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены.
Напомним, что в двойном убийстве подозревается Екатерина Тархова, внучка пожилой пары. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Женщина арестована.
По предварительным данным, внучка Виктора Тархова может быть единственной наследницей. Его дочь Людмила Тархова отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата Александра Милеева.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?