Житель Самары осужден за оскорбительные комментарии о Георгиевской ленте и призывы к насилию

Во вторник, 28 апреля, Самарский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Самары, обвиняемого в реабилитации нацизма, распространении фейков и публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.
По данным суда, мужчина, используя персональный компьютер, опубликовал в мессенджере "Телеграм" комментарий о Георгиевской ленте. В тексте содержались нецензурные выражения, несущие ярко выраженный негативный смысл, и оценка ленты как имеющей безобразный внешний вид.
"Кроме того, им был опубликован комментарий, содержащий призывы к совершению насильственных действий, сопряженных с причинением вреда в особо тяжкой форме, а именно к уничтожению российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. Указанный комментарий также содержал под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о насильственных действиях Вооруженных Сил РФ в отношении гражданского населения Украины - об убийстве сотни мирных жителей г. Буча; утверждение о том, что действия Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины являются "захватническими", - говорится в материалах суда.
Гражданин признан виновным в совершении преступлений, и по решению суда ему назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права заниматься администрированием сайтов, каналов и любых онлайн-платформ, размещать в интернете публичные обращения и любые другие материалы на срок три года и шесть месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.