Житель Самары осужден за оскорбительные комментарии о Георгиевской ленте и призывы к насилию

Во вторник, 28 апреля, Самарский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Самары, обвиняемого в реабилитации нацизма, распространении фейков и публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

По данным суда, мужчина, используя персональный компьютер, опубликовал в мессенджере "Телеграм" комментарий о Георгиевской ленте. В тексте содержались нецензурные выражения, несущие ярко выраженный негативный смысл, и оценка ленты как имеющей безобразный внешний вид.

"Кроме того, им был опубликован комментарий, содержащий призывы к совершению насильственных действий, сопряженных с причинением вреда в особо тяжкой форме, а именно к уничтожению российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. Указанный комментарий также содержал под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о насильственных действиях Вооруженных Сил РФ в отношении гражданского населения Украины - об убийстве сотни мирных жителей г. Буча; утверждение о том, что действия Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины являются "захватническими", - говорится в материалах суда.

Гражданин признан виновным в совершении преступлений, и по решению суда ему назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права заниматься администрированием сайтов, каналов и любых онлайн-платформ, размещать в интернете публичные обращения и любые другие материалы на срок три года и шесть месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.