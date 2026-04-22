В Самарской области начальница почты подожгла отделение, чтобы скрыть недостачу

Прокуратура Алексеевского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 55‑летней жительницы с. Патровка, обвиняемой в хищении и поджоге, сообщает региональное ведомство.

По данным следствия, в октябре–декабре 2024 г. обвиняемая, занимавшая должность руководителя местного почтового отделения, систематически присваивала денежные средства и товарно‑материальные ценности (включая продукты для розничной торговли), вверенные ей по службе. Общая сумма хищений превысила 476 тыс. рублей.

Перед предстоящей ревизией женщина попыталась скрыть недостачу и подожгла здание почтового отделения, но огонь не распространился на большую площадь, поэтому преступление не было доведено до конца. Ущерб от поджога, по заключению эксперта, составил более 293 тыс. рублей.

В рамках уголовного дела заявлен иск о возмещении ущерба.