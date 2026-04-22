Самарец, спасая деньги по совету "полицейского", потерял 900 тыс. рублей

В полицию Самары обратился 50-летний местный житель. Потерпевший сообщил, что накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что преступники получили доступ к его персональным данным и пытаются похитить его сбережения.

"Чтобы их сохранить необходимо снять все деньги и положить на безопасный счет", — уверил самарца звонивший.

Потерпевший поверил аферисту и положил на счет более 900 тыс. руб., после чего последний перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.