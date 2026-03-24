16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

В ближайшие дни в Самарской области будет тепло и дождливо

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ближайшую рабочую неделю погода будет носить неустойчивый характер. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

Фото: Александра Ламзина

"В начале недели сохранится теплая сухая погода. В середине периода влияние антициклона ослабеет, через Поволжье пройдут атмосферные фронты, которые принесут с собой дожди различной интенсивности. К концу недели осадки прекратятся, температурный фон повысится", — рассказали синоптики.

Во вторник, 24 марта, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +7…+9 °C.

25 марта в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ветер восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °C, днем +5…+10 °C, пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

В четверг, 26 марта, в Самарской области сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…+4 °C, днем +7…+12 °C.

К пятнице дожди по прогнозам прекратятся. Ожидается переменная облачность. Ветер восточный 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем воздух прогреется до +10…+15 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5