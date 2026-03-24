В ближайшие дни в Самарской области будет тепло и дождливо

В ближайшую рабочую неделю погода будет носить неустойчивый характер. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.
"В начале недели сохранится теплая сухая погода. В середине периода влияние антициклона ослабеет, через Поволжье пройдут атмосферные фронты, которые принесут с собой дожди различной интенсивности. К концу недели осадки прекратятся, температурный фон повысится", — рассказали синоптики.
Во вторник, 24 марта, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +7…+9 °C.
25 марта в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ветер восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °C, днем +5…+10 °C, пройдет небольшой, местами умеренный дождь.
В четверг, 26 марта, в Самарской области сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1…+4 °C, днем +7…+12 °C.
К пятнице дожди по прогнозам прекратятся. Ожидается переменная облачность. Ветер восточный 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, днем воздух прогреется до +10…+15 °C.
