В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ночью и утром в воскресенье, 22 марта, местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров, обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим