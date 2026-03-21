В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности.
Ночью и утром в воскресенье, 22 марта, местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее, сообщает Приволжское УГМС.
МЧС России напоминает:
- будь внимателен и осторожен на дорогах;
- избегай внезапных маневров, обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим
