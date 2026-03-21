Самарский полицейский пострадал при задержании мошенника

В Самаре сотрудникам Госавтоинспекции поступила информация, что подозреваемые по уголовному делу по факту мошеннических действий передвигаются на машине Datsun и необходимо предпринять меры по их задержанию.

Сотрудники ДПС обнаружили разыскиваемый автомобиль возле дома на ул. Магистральной. В момент, когда один из сотрудников полиции открыл дверь машины, чтобы задержать подозреваемого, тот резко начал движение и протащил ухватившегося за автомобиль полицейского несколько метров.

Впоследствии госавтоинспектора доставили в больницу.

27-летнего жителя Самары задержали, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", решается вопрос о принятии процессуального решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.