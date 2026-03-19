Автоледи из Тольятти лишилась автомобиля за пьяное вождение

За неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения жительница Центрального района Тольятти по решению суда лишена автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как установило следствие, ранее гражданка уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Несмотря на это, в январе 2026 г. она вновь села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Во время задержания сотрудниками ДПС водитель отказалась пройти медосвидетельствование, что явилось впоследствии отягчающим обстоятельством.

Суд назначил женщине наказание в виде 180 часов обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на 2 года.

Кроме того, принадлежащий осуждённой автомобиль ВАЗ‑211540 конфискован в доход государства.