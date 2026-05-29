Пьяный вахтовик из Самарской области сорвал вылет самолета "Сургут — Самара"

В аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали нетрезвого 36-летнего вахтовика из Самарской области, сорвавшего вылет самолета "Сургут — Самара", сообщает Управление на транспорте МВД РФ по УрФО.

Установлено, что 36-летний житель Самарской области при рулении самолета на требования бортпроводников пристегнуть ремень безопасности ответил отказом. После замечаний представителей авиакомпании пассажир начал выражаться грубой нецензурной бранью, тогда командиром воздушного судна было принято решение о возвращении судна на стоянку. Кроме того, правоохранители заметили, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Мужчина плохо ориентировался в пространстве и невнятно разговаривал.

Правоохранители доставили мужчину в служебное помещение транспортной полиции, где направили на освидетельствование на состояние опьянения. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом воздухе доставленного содержался алкоголь — 0,620 мг/л.

Позже в разговоре с полицейскими дебошир пояснил, что планировал улететь домой после завершения вахты. Незадолго до полета мужчина узнал, что у его друга родился сын, поэтому он решил отметить такое событие.

В отношении доставленного сотрудники транспортной полиции Сургута составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", а также по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".

До вытрезвления мужчину поместили в Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения, где он провел сутки. В качестве наказания нарушителю назначен штраф.