16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пенсионер въехал в иномарку, пострадали двое детей Уроженца Самары задержали в Южно-Сахалинске с 3 кг наркотиков Пьяный вахтовик из Самарской области сорвал вылет самолета "Сургут — Самара" Экс-сотрудница промпредприятия Самары пойдет под суд по обвинению в получении коммерческого подкупа Самарчанка хотела купить кухню, но нарвалась на мошенников

Происшествия

Пьяный вахтовик из Самарской области сорвал вылет самолета "Сургут — Самара"

СУРГУТ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали нетрезвого 36-летнего вахтовика из Самарской области, сорвавшего вылет самолета "Сургут — Самара", сообщает Управление на транспорте МВД РФ по УрФО.

Установлено, что 36-летний житель Самарской области при рулении самолета на требования бортпроводников пристегнуть ремень безопасности ответил отказом. После замечаний представителей авиакомпании пассажир начал выражаться грубой нецензурной бранью, тогда командиром воздушного судна было принято решение о возвращении судна на стоянку. Кроме того, правоохранители заметили, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Мужчина плохо ориентировался в пространстве и невнятно разговаривал.

Правоохранители доставили мужчину в служебное помещение транспортной полиции, где направили на освидетельствование на состояние опьянения. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом воздухе доставленного содержался алкоголь — 0,620 мг/л.

Позже в разговоре с полицейскими дебошир пояснил, что планировал улететь домой после завершения вахты. Незадолго до полета мужчина узнал, что у его друга родился сын, поэтому он решил отметить такое событие.

В отношении доставленного сотрудники транспортной полиции Сургута составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", а также по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна".

До вытрезвления мужчину поместили в Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения, где он провел сутки. В качестве наказания нарушителю назначен штраф.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алена Казакова 22 апреля 2026 12:45 Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31