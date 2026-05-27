Суд отказал в УДО водителю из Самарской области, виновному в смертельном ДТП с двумя погибшими Директор стройфирмы, обманувший клиентов, получил реальный срок Самарца, оставившего экстремистский комментарий в Ютубе, отправят на принудительные работы Конфликт двух женщин в Новокуйбышевске перерос в поножовщину с участием их мужей

Полмиллиона штрафа заплатит самарчанка за контрабанду бриллиантов из Индии

В среду, 27 мая, Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор по делу о контрабанде, сообщает объединенная пресс-служба судов СО.

Жительница Самары заказала из Индии партию драгоценных камней — 4 бриллианта и 11 сапфиров. Чтобы избежать декларирования, в сопроводительных документах она указала стоимость товара всего 300 индийских рупий — это около 225,27 руб. по курсу ЦБ РФ.

Таможенники обнаружили контрабанду при сканировании почтового отправления. Камни были спрятаны в двух зип‑пакетах и завернуты в газету. Экспертиза показала, что реальная цена камней превышает 1,5 млн руб.

Гражданка в суде признала свою вину. Суд квалифицировал действия обвиняемой как преступление средней тяжести и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей.

Драгоценности и мобильный телефон, который использовался для организации сделки, обращены в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

