В Самаре пресекли ночную торговлю спиртным

В Промышленном районе Самары в продуктовом магазине выявили продажу крепкого алкоголя после 23:00, сообщает Облглавк.

Полиция изъяла 151 л спиртного на сумму 46 820 рублей. Полицейские составили и направили в Арбитражный суд Самарской области материалы и протоколы об административных правонарушениях по статьям: оборот алкоголя без сопроводительных документов, незаконная розничная продажа алкоголя индивидуальным предпринимателем, оборот алкоголя без лицензии.

"Санкции данных статей предусматривают административную ответственность для индивидуальных предпринимателей в виде штрафов на общую сумму до 600 000 рублей с конфискацией изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции", — информируют правоохранители.

В полиции отмечают, что такие рейды проводятся для защиты здоровья и безопасности жителей.