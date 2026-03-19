Шестеро самарцев осуждены за избиение подростков

Прокуратура Советского района Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей, четверо из которых несовершеннолетние. Суд признал их виновными по статье хулиганство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным следствия, в сентябре 2024 г. на территории Советского района Самары обвиняемые совершили нападение на трёх, ранее не знакомых им 15-летних подростков. Действуя из хулиганских побуждений, они удерживали несовершеннолетних, наносили им удары по лицу и телу руками и ногами, а также осуществили несколько выстрелов в воздух из аэрозольного устройства в целях запугивания потерпевших.

По решению суда пять подсудимых приговорены к условной мере наказания в виде лишения свободы на срок от 1 года до 2 лет 6 месяцев. Шестой подсудимый осуждён к реальному лишению свободы сроком на 1 год в колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Общая сумма взысканной компенсации составила 320 тыс. рублей.