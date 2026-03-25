Оскорбление судьи обошлось самарцу в 3 года 7 месяцев колонии Прокуратура отсудила у банков 716 тыс. рублей, похищенных мошенниками у пенсионера Капитан утонувшего в Волге судна "Каштан" полностью признал вину В Самаре инвалид‑колясочник получит новое жилье после вмешательства прокуратуры Сызранец оштрафован на 200 тыс. рублей за езду под действием психотропных веществ

Прокуратура отсудила у банков 716 тыс. рублей, похищенных мошенниками у пенсионера

ТОЛЬЯТТИ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
По иску прокурора Автозаводского района Тольятти суд взыскал с двух банков в пользу пенсионера убытки на общую сумму 716 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуроры установили, что пострадавший на протяжении длительного времени являлся вкладчиком обоих кредитных учреждений. В феврале 2025 г. после серии подозрительных звонков и SMS-сообщений от телефонных мошенников мужчина получил уведомление от одного из банков о досрочном закрытии вклада. При этом сам клиент никаких действий по расторжению договоров банковского вклада не совершал и распоряжений на перевод денежных средств не давал.

"Банки-ответчики, осуществляя спорные операции, проигнорировали требования организационно-распорядительных документов, обязывающих кредитные организации выявлять признаки перевода средств без согласия клиента", - отметили в прокуратуре.

В результате был подан иск, и прокурор доказал в суде, что именно незаконные действия банков стали прямой причиной причинения вкладчику убытков. Решение Ставропольского районного суда пока в законную силу не вступило.

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

