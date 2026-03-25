Прокуратура отсудила у банков 716 тыс. рублей, похищенных мошенниками у пенсионера

По иску прокурора Автозаводского района Тольятти суд взыскал с двух банков в пользу пенсионера убытки на общую сумму 716 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуроры установили, что пострадавший на протяжении длительного времени являлся вкладчиком обоих кредитных учреждений. В феврале 2025 г. после серии подозрительных звонков и SMS-сообщений от телефонных мошенников мужчина получил уведомление от одного из банков о досрочном закрытии вклада. При этом сам клиент никаких действий по расторжению договоров банковского вклада не совершал и распоряжений на перевод денежных средств не давал.

"Банки-ответчики, осуществляя спорные операции, проигнорировали требования организационно-распорядительных документов, обязывающих кредитные организации выявлять признаки перевода средств без согласия клиента", - отметили в прокуратуре.

В результате был подан иск, и прокурор доказал в суде, что именно незаконные действия банков стали прямой причиной причинения вкладчику убытков. Решение Ставропольского районного суда пока в законную силу не вступило.