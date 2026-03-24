Кинологи Тольятти нашли пропавшую девочку по запаховому следу

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в начале марта в Автозаводском районе Тольятти 13‑летняя школьница ушла вечером гулять и не вернулась.

В отдел полиции обратилась мать девочки. На место выехала оперативная группа, в том числе младший инспектор‑кинолог сержант полиции Полина Дашина со служебной собакой Динаром. Собака взяла запаховый след по куртке девочки.

Примерно через 400 метров на соседней улице полицейские обнаружили школьницу. При виде сотрудников она испугалась и попыталась убежать. Подростка догнали, успокоили и после осмотра врачами передали родителям.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних подтвердили, что противоправных действий в отношении девочки не совершалось, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. С родителями проведена профилактическая беседа о необходимости усилить контроль за ребенком.