Организатор финансовой пирамиды, осужденный за 548 эпизодов мошенничества, останется за решеткой

В Красноярском районе Самарской области суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката, просившего освободить его подзащитного досрочно по состоянию здоровья. Мужчина был приговорен к 13,5 годам за организацию финансовой пирамиды и хищение 300 млн рублей в 548 эпизодах мошенничества, сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуратура доказала, что осужденный неоднократно нарушал режим, уклонялся от возмещения ущерба потерпевшим и даже не пытался трудоустроиться в колонии.

Кроме того, медицинское заключение не подтвердило наличия у него заболеваний, препятствующих отбыванию срока.

Решение суда пока не вступило в законную силу.